O Arxil despídese da Copa Galicia cunha nova derrota, esta vez ante Maristas

Partido de Copa Galicia entre Arxil e Maristas © Diego Torrado

Terceira derrota da pretempada para o Club Baloncesto Arxil, que se despide así da Copa Galicia sen lograr ningún triunfo.

O conxunto pontevedrés chegaba á terceira xornada da competición autonómica sen posibilidade de clasificarse para a fase final, e terminou cedendo por 65 a 74 ante o Maristas da Coruña nun encontro disputado no pavillón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva.

As verdes pagaron caro o cansazo co que chegaban e os problemas en defender o lanzamento exterior do seu rival, cedendo no tramo final tras marcar a pauta no marcador durante gran parte do choque.

Tras esta cita o equipo adestrado por Mayte Méndez ten agora por diante dúas semanas de traballo para tentar chegar nas mellores condicións posibles ao comezo da Liga Feminina 2.

Un amigable ante o Rosalía Pío XII a próxima fin de semana será a última proba do Arxil antes da tempada oficial levante o pano.