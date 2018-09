Arosa e Ribadumia engánchanse ao pelotón de cabeza e o Céltiga volve caer

Apértase a parte alta da táboa en Terceira División, onde unicamente o Compostela conta os seus partidos por vitorias, con triunfos nesta xornada para Arosa, a domicilio, e Ribadumia, na Senra, que lles enganchan co pelotón de cabeza, mentres o Céltiga cae no Salvador Otero e non gaña desde a xornada inaugural da liga.

Non hai nada mellor para pechar feridas futbolísticas que unha vitoria clara e contundente. Foi o que fixo o Arosa á conta do Silva. Goleada a domicilio para esquecer o mal sabor de boca da xornada anterior, na que caeu na Lomba ante o Alondras, e tres puntos para manterse ao ronsel de Compostela e Bergantiños nos postos de honra.

Os de Javier Bardanca, que non están a asinar un bo arranque de competición, viron como lles anularon un gol e acabaron con dez xogadores tras a expulsión de Joao Paulo. Ambos os equipos tiveron claras oportunidades, pero o acerto na definición marcou diferenzas.

Pero antes de que todo iso pasase, o equipo de Rafa Sáez, que foi xusto gañador, sentenciara o partido cos goles de Julio Rey e Sylla, na primeira parte, pechando o marcador na segunda cun novo tanto de Julio Rey.

O 0-1 chegaba aos 22 minutos, nunha falta lateral botada por Julio Rey, que entrou na meta coruñesa, sen que ninguén acertase a rematar nin a despexar. Pouco despois da media hora, Sylla, cun remate de esquerda en xogada de Chiqui, facía o segundo.

Aínda non se chegara á hora de xogo cando Julio Rey poñía a puntilla ao equipo local, que xa non tivo capacidade de reacción, e menos ao quedar en inferioridade aos 74 minutos por expulsión de Joao Paulo con vermella directa.

Consulta o acta do partido Silva-Arosa nesta ligazón.

Seguridade defensiva e máxima rendibilidade aos goles que consegue. Con estas armas a UD Ourense segue a liña ascendente da súa curta asistencia e incorpórase ao grupo de favoritos tras gañar ao Céltiga na Illa.

Catro partidos disputados polos ourensáns, con tres goles a favor para outras tantas vitorias mínimas e ningún encaixado, cun empate, tamén sen goles e un partido aprazado. Son os números dun recentemente ascendido cun Pato Guillén, o veterano porteiro, facendo historia ao superar os 400 minutos coa porta a cero.

Foi un partido intenso e disputado, resolto cun remate de cabeza de Alfredo aos 79 minutos, que deu os tres puntos ao equipo visitante, nun choque con protagonismo de ambos os porteiros, xa que Toño salvou tamén ao seu equipo con intervencións espectaculares e ocasións para os dous equipos, que puideron conseguir un marcador máis amplo, pero non estiveron acertados no remate.

Consulta o acta do partido Céltiga-UD Ourense nesta ligazón.

Terceira vitoria consecutiva do Ribadumia, que lle leva a unha privilexiada quinta posición, a igualdade de puntos co UD Ourense que é cuarto. Dous goles de Fran Matos na primeira parte, en apenas tres minutos, deixaron os puntos na Senra, a pesar de que o Choco reduciu distancias ao pouco de comezar a segunda e fixo sufrir ao cadro de Luís Carro.

Os locais entraron mellor no partido que o cadro redondelano, dominando e plasmando con goles a súa superioridade sobre o terreo. Fran Matos, antes da media hora conseguía dous goles nun curto espazo de tempo (minutos 27 e 29), resultado co que se chegaría ao descanso.

O partido estaba encarrilado, pero aos 4 minutos da continuación o Choco devolvía a inquietude á bancada, cun tanto de Félix Rial, que engadiu emoción ao partido, aínda que a expulsión por dobre amarela de Jacobo Lazcano, no minuto 86, permitiu respirar a un Ribadumia que mereceu o triunfo.

Consulta o acta do partido Ribadumia-Choco nesta ligazón.