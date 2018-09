Demasiado Logroño para un moi digno Teucro coa baixa de Cutura (26-31)

Partido entre Teucro e Logroño no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Logroño no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Logroño no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Logroño no Municipal © Diego Torrado Partido entre Teucro e Logroño no Municipal © Diego Torrado

Co Barcelona "comendo" aparte, a liga Asobal ten dous alicientes, un evitar o descenso, que é o obxectivo dos modestos como o Teucro, e outro loitar por ser o mellor dos "mortais". Neste segundo grupo, BM Logroño é un dos máis firmes candidatos, xunto con Ademar e Granollers, especialmente. No municipal os rioxanos foron superiores a un Teucro débil en defensa e con escasos recursos en ataque, pero crecido no segundo tempo.

Non é que non quixesen os de Luís Montes, que tiveron orgullo e tentárono todo, é que simplemente o muro para escalar era demasiado alto. Ademais, por se as dificultades eran poucas, a baixa a última hora de Cutura por un problema muscular, segundo sinalaron desde o club, supuxo unha dificultade engadida, ao deixar aos teucristas orfos na dirección e privados dun dos seus homes máis afeitos a verse as caras con rivais desta talla.

Primeira parte a remolque e con bastantes erros, corrixidos na recta final, e gran segundo tempo dos azuis, que durante boa parte do período final fixeron soñar aos seus cunha meritoria remontada, que non se puido completar por non lograr resolver accións puntuais en momentos craves, nos que puideron poñerse a un só gol, pero que deben servir para dar confianza a un equipo en crecemento e prometedora progresión.

Terceira xornada de liga e por terceira vez o partido que rompe nos minutos iniciais, cun Logroño que atopaba con facilidade a posición de lanzamento, fusilando unha e outra vez a un Santana incapaz de parar un só lanzamento ata o minuto 15. Para entón os visitantes xa tomaran unha cómoda vantaxe que chegou a ser de sete goles (7-14) aos 25 minutos de partido.

O Teucro, diminuído defensivamente polas dúas temperás exclusións de Quintas, un dos seus especialistas defensivos que quedou relegado ao banco cando só se disputaran sete minutos, recorreu a Fischer e nel atopou a ameaza que necesitaba para reducir lixeiramente a súa desvantaxe, cun gol conseguido co tempo a cero polo arxentino, para deixar o marcador nun 12-16 e uns cinco minutos finais que parecían abrir unha pequena porta á esperanza se os de Montes lograban manter a intensidade e o Logroño baixaba o ritmo.

E non é que os rioxanos baixasen o seu rendemento, senón que o Teucro subiu varios banzos o seu, tanto que as bancadas se contaxiaron e empezaron a crer cada vez máis nas posibilidades dos seus. Luís Montes encomendou a dirección de xogo ao xoven Sergio Pérez, que estivo soberbio, e con el apareceu Rial, efectivo en ataque, ben secundados logo por Samu Gómez e Dani Hernández.

Logroño xa non o tiña tan fácil e tiña que suar cada acción de ataque, pero o maior oficio dos visitantes, afeitos a mil batallas ao límite, sería clave. O Teucro chegou a poñerse a dous por baixo e con balón para reducir a un ata en tres ocasiones. Non o conseguiu nin Samu Gómez, nin Natan Suárez (este fallando un penalti), nin tampouco Dani Hernández, que estrelou un lanzamento no poste.

Pola contra, os visitantes penalizaban cada desacerto teucrista volvendo á súa distancia de seguridade. A última vez que o Teucro tívoo ao seu alcance foi aos 51 minutos (24-26), pero aí acabouse a súa valente resistencia. Miguel Ángel Velasco pediu tempo morto e os seus xogadores volveron á pista sentenciando o partido en tres minutos cun parcial de 0-3 (24-29) que xa sería insalvable para os de Montes, que seguiron loitando, pero xa nada puideron ante un Logroño seguro das súas posibilidades ata lograr un marcador excesivamente severo co traballo dun moi digno Teucro (26-31).

SD TEUCRO (26): Santana; Natan Suárez (3, 2 de penalti), Rial (3), Iván Fernández, Samu Gómez (5), Cangiani, Dani Hernández (4, 1 de penalti) -sete inicial-, Lloria ( p.s.); Moyano, Quintas, Gehrhardt (4), Fischer (3), Samu Pereiro, Domingo Luís e Sergio Pérez (4).

BM CIUDAD DE LOGROÑO (31): Sergey Hernández; SánchezMigallón (4, 2 de penalti), Ilic (5), Kusan (5), Fekete (2), Eduardo Cadarso (3), David Cadarso (2) -sete inicial-, Aguinagalde (p.s.); Erik Balenciaga, Scott (3), Tomás Moreira (1), Kukic (2), Del Arco (1) e Garcíandia (3).

Árbitros: Miguel Ángel Soria Fabián (Valencia) e David Monjo Ortega (Madrid). Excluíron dous minutos a Quintas (2), no Teucro, e a Kusan, Scott, Fekete, Ilic e Kukic, no Logroño.

Marcador (cada cinco minutos): 1-4, 3-7, 4-9, 5-10, 7-13, 12-16 (descanso), 15-19, 19-22, 21-24, 23-26, 24-29 e 26-31 (final).

Incidencias: Pavillón Municipal dos Deportes (Pontevedra). Uns 800 espectadores.