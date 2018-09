Os novos equipamentos do Poio Pescamar, estrelas na presentación do equipo

O Poio Pescamar 2018/2019 presentouse oficialmente ante a súa afección nun partido amigable fronte ao Burela © Diego Torrado O Poio Pescamar 2018/2019 presentouse oficialmente ante a súa afección nun partido amigable fronte ao Burela © Diego Torrado

O Poio Pescamar apostou por un partido fronte a un rival esixente para a presentación oficial ante a súa afección e o Burela demostrou estar un pouco máis rodado, a unha semana do comezo da liga, anotándose a vitoria (1-3), non sen ter que sufrir e acreditar que, un ano máis, serán candidatas ao título.

Pero sen dúbida a estrela da tarde-noite foi o rompedor novo equipamento do equipo "rojillo", que fixo furor en moitos afeccionados, á vez que tamén recibiu críticas en certos sectores pola súa estética. Ben é verdade que esas críticas chegaron maioritariamente desde outras lareiras, porque o certo é que nos círculos máis próximos ao club que preside Juanjo García Camiño, a acollida foi boa.

Sexa como sexa, o certo é que esa camiseta, homenaxe ao seu patrocinador principal e a todas as mulleres que traballan no sector da conserva, deu moito que falar e conseguiu un impacto mediático a nivel nacional considerable.

Este venres, o pavillón da Seca viu como as súas xogadoras saltaban unha a unha á pista, coa capitá Jenny en primeiro lugar, seguida de Ceci, protagonista no vídeo promocional e do resto de compañeiras e cadro técnico.

A súa comercialización espérase xa con expectación, sendo moitos os afeccionados que se interesaron por adquirila, estando previsto que o seu prezo sexa de 20 euros para socios e 25 para o público en xeral.

No deportivo, os afeccionados puideron ver en acción ao equipo que este ano dirixe Dani Díaz, así como ás súas novas adquisicións. O técnico aproveitou para dar minutos a todas as súas xogadores, con Antía Pérez, Irene García, Irene Floriani e Jessi Jineth como caras novas, que se unen ás que se manteñen no equipo: Silvia, Mónica, Ale de Paz, Iria Saeta, Jenny Lores, Ceci, Carol e Daniella.

A pesar da derrota, o Poio Pescamar deixou boas sensacións, nun partido que foi de menos a máis. O Burela abriu o marcador aos 8 minutos, por medio de Peque e aos 17 empataba Daniella Sousa, para marcharse ao descanso con táboas.

A segunda parte ofreceu a un Poio Pescamar máis intenso e dominando o partido, utilizando o xogo de cinco, pero sería o Burela quen lograse levar a vitoria cun gol de Dany aos 33 minutos, sentenciando Peque no último suspiro co 1-3 definitivo.