O plantel do Arxil pasa recoñecemento médico no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez

Exame médico para o primeiro plantel do Club Baloncesto Arxil.

As xogadoras do club pontevedrés comezaron este martes para pasar polas instalacións do Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez para someterse aos exámenez propios da pretemporada.

Arantxa Mallou, Sierra Jade, Jannea Wilians e Gala Mestres foron as primeiras intengrantes do plantel de Liga Feminina 2 en realizar o recoñecemento médico, do que se encargou o doutor Rafael Domínguez, e ao longo da semana seguiranas o resto de compañeiras.

Este trámite chega a só uns días de que as verdes se estreen esta pretempada cun encontro de preparación previsto para as 21:00 horas do venres en Navia ante o Celta de Vigo.

A ese choque o Arxil chegará xa con todo o equipo a disposición de Mayte Méndez, ao incorporarse aos adestramentos Aldara Vázquez e Noa Casalderrey, últimas en chegar con permiso do club.