Preocupación nos clubs de fútbol base por un serie de roubos nos vestiarios

Os campos de fútbol da cidade foron nos últimos días escenario dunha serie de roubos que espertaron a preocupación nos clubs de fútbol base.

Os amigos do alleo entraron en vestiarios de campos como os da Xunqueira I e II e tamén no de Príncipe Felipe levando móbiles e diñeiro en efectivo.

Óscar Guimeráns, adestrador do equipo cadete doSalgueiriños e un dos afectados, explicou a PontevedraViva que se trata dunha situación que "pasa todos los años a principio de temporada". No seu caso, o furto tivo lugar na mañá do sábado, durante o quecemento do seu equipo previo ao partido que ían disputar. "Volví al vestuario para coger el móvil porque no me dio buena espina una persona que andaba por allí. Luego a los 20 minutos cuando volvimos antes de empezar el partido se cumplieron los malos presagios", relata.

El botou en falta 180 euros e "a otro chico le robaron el móvil y toda la documentación". Esta situación afectou nos últimos días polo menos a varios nenos e a un dos adestradores do Portero 2.000 e aos árbitros dun encontro en Príncipe Felipe, o domingo pola mañá.

"Normalmete tienes la llave para cerrar los vestuarios, pero estábamos calentando justo delante de los vestuarios y por exceso de confianza no lo cerramos", explica Guimeráns, quen asegura que se puxeron as pertinentes denuncias ante a Policía e dado a descrición da persoa que se sospeita está detrás dos roubos.