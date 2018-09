O Balonmano Nava será o rival do Cisne na primeira rolda da Copa do Rei

A sede da Real Federación Española de Balonmán foi escenario este luns do sorteo da primeira rolda da Copa do Rei, co Club Cisne Balonmán no bombo.

Nesta primeira eliminatoria, a partido único, participan todos os equipos da División de Honra Prata, entrando na seguinte rolda xa equipos da Liga Asobal como o outro conxunto pontevedrés, o Teucro.

En canto ao Cisne, os de Jabato quedaron emparellados co Balonmano Nava, tendo que xogarse o choque en Pontevedra.

Esta primeira rolda da Copa disputarase a fin de semana do 29 e o 30 de setembro.

O resto de emparellamentos foron: Santoña-Torrelavega, Sant Martí-Puerto Sagunto, Bordils-Barcelona B, Palma del Río-ANtequera, Villa de Aranda-Alarcos Ciudad Real, Atlético Novás-Agustinos Alicante e Zarautz-Zamora.