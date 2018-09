Reacciona ben o Pontevedra para rabuñar un punto en Navalcarnero (1-1)

Partido entre Navalcarnero e Pontevedra no Mariano González © Mosrey Fotografía Partido entre Navalcarnero e Pontevedra no Mariano González © Mosrey Fotografía Partido entre Navalcarnero e Pontevedra no Mariano González © Mosrey Fotografía Partido entre Navalcarnero e Pontevedra no Mariano González © Mosrey Fotografía

Bo resultado e mellor imaxe do Pontevedra en Navalcarnero. Os granates conseguiron arrincar un punto dun dos campos máis complicados da categoría polo rival e polas súas condicións (céspede artificial e reducidas dimensións) e ademais fixérono demostrando capacidade de reacción, ao ser capaces de neutralizar a vantaxe dos madrileños e mesmo ver como lles era anulado un gol que puido darlles unha vitoria que por xogo mereceron.

Avisou primeiro o conxunto galego, e fíxoo pronto, cando Romay aproveitou un erro do central madrileño Álex González, pero rematou de cabeza desviado. Foi unha especie de declaración de intencións dun Pontevedra que saíu posicionado nun claro 4-2-3-1, con Jesús Barbeito e Kevin Presa no dobre pivote, quedando Javi López na banda dereita, Romay no enganche, Álex González na esquerda e Arruabarrena como punta de lanza.

Pouco antes do cuarto de hora, case na primeira ocasión que o Navalcarnero pisaba a área visitante, a afección local reclamou penalti por suposta man de David Castro, que non pareceu punible, e así o considerou tamén o colexiado.

Sen chegar a pasar apuros, a zaga granate tiña como orixe dos seus problemas a intensidade de Esnáider, que obrigaba a estar en constante atención aos centrais granates (neste caso de azul), impedindo que puidesen conectar con facilidade cos encargados de crear xogo.

A presión e intensidade na loita de ambos os equipos, unido ás reducidas dimensións do terreo de xogo, provocaban que o xogo non tivese un dominador claro, así como tampouco houbese excesivas accións de verdadeiro perigo, aínda que, iso si, esas dimensións tampouco permitían o máis mínimo descoido, xa que un envío desde calquera posición do campo podía poñer o balón en disposición de remate.

Unha falta cometida por Churre na frontal da área trouxo o momento de maior apuro para a área galega. O lanzamento de Joaquín deu na barreira e obrigou a Edu a esforzarse para sacar unha excelente man e mandar o balón a corner. Por entón xa case se disputara a primeira media hora.

Apenas dous minutos máis tarde (minuto 29), a situación repetiuse, pero nesta ocasión a favor dos galegos. Neste caso do lanzamento encargouse Javi López, pero sen puntería, mandando o balón moi alto.

Coas revolucións de ambos os equipos subindo a medida que pasaban os minutos, o partido foise ao descanso sen maiores incidencias, salvo a lesión do local Stevens, nin tampouco un prognóstico claro para a continuación.

A pesar de que comezou algo mellor o Navalcarnero, sería de novo o Pontevedra o primeiro en avisar tras o descanso e faríao outra vez por medio de Romay, que aproveitou unha perda de balón dos madrileños no medio campo para disparar de lonxe con moito perigo, pero sen acerto na dirección do balón.

A resposta local daríaa Astray, tamén cun lanzamento afastado ao que respondeu con seguridade Edu. Sería como anticipo ao gol. Os madrileños saíran máis enchufados e demostrárono nunha das súas mellores armas, as accións de estratexia, fundamentais nun campo pequeno como o Mariano González. Cumprírase a hora de xogo e un corner lanzado por Astray tócao no segundo pau Carlos e Jesús aproveita para bater a un Edu que a punto estivo de facer un milagre, sacando un balón imposible.

Ao verse por detrás no marcador, Luismi apostou por cambiar de sistema, dando entrada a Pedro Vázquez en lugar de Campillo, pasando a xogar con defensa de tres. E a aposta non lle puido saír mellor, xa que apenas transcorreran dous minutos desde o cambio cando chegaba o tanto do empate, nunha acción de Álex González que rematou Mikel Arruabarrena.

Os locais volveron achegarse, cun remate de cabeza de Fran Santano que saíu fóra, pero o Pontevedra non quixo ser menos e puxo un nó na garganta da parroquia local, nunha acción de Javi López que Pedro Vázquez mandou ao fondo da rede, pero o árbitro anulou o tanto, ao estimar fóra de xogo.

Así se entraba nos últimos 15 minutos, cun Pontevedra que crecía e empezaba a sentirse dominador do partido, pero apenas lle deu para unha ocasión xerada por Álex González nunha gran xogada neutralizada polo seu homónimo, o central madrileño, para terminar asinando unha repartición de puntos nun partido disputado, con momentos de bo xogo e imaxe para a esperanza dun Pontevedra serio.

CDA NAVALCARNERO (1): Héctor; Stevens (Bermejo, minuto 37), José Antonio, Jesús, Álex González, Carlos, Del Pozo, Mena (Fran Santano, minuto 57), Esnáider (Abu, minuto 74), Joaquín e Astray.

PONTEVEDRA CF (1): Edu; Nacho López, David Castro, Campillo (Pedro Vázquez, minuto 67), Churre, Kevin Presa (Álex Fernández, minuto 81), Álex González, Jesús Barbeito, Arruabarrena, Romay e Javi López.

Árbitro: Miguel Domato Pedreira (Colexio Balear), auxiliado nas bandas por José Miguel Bordoy Homar e Antoni Magi Bordoy Díaz. Amoestou a Del Pozo e Álex González, polo Navalcarnero, e a Campillo e Álex González, polo Pontevedra.

Goles: (1-0) Minuto 60: Jesús. (1-1) Minuto 69: Arruabarrena.

Incidencias: Estadio Municipal Mariano Gonzalez (Navalcarnero-Madrid). Uns 450 espectadores, con case un centenar de afeccionados galegos.