Lourido conta con chegar aos 1.000 participantes nos seus tradicionais xogos de verán

A Asociación de Veciños Cultural e Deportiva de Lourido prepara coa axuda do Concello de Poio será a XXIV edición dos seus Xogos de Verán.

Fútbol, volei ou tenis praia son algúns dos deportes que compoñen o programa dos xogos populares que se celebrarán no areal do 23 ao 29 de xullo, e que terá como novidade as actividades de karts e de petanca, sen esquecer o xogo de chave, bicicleta, carreiras de caramelos para os pequenos ou unha andaina.

"El espíritu principal es el lúdico, pasar una semana jugando", sinalou na presentación do evento Javier Viñas en representación da asociación veciñal acompañado da concelleira de deportes, Marga Caldas.

O obxectivo dos organizadores é superar a barreira do milleiro de participantes, cunhas actividades pensadas para todas as idades e nas que a inscrición se realizará no mesmo momento, a excepción do torneo de fútbol.

Aínda que os Xogos de Verán de Lourido non se iniciarán ata o día 23, o mércores 18 de xullo quedarán instaladas na praia as diferentes instalacións deportivas, como redes de volei e tenis praia, para poder ser utilizadas polos usuarios do areal.