Roberto Riobó e Lorena Vázquez, triunfadores do sexto Trail Vila de Cuntis

Roberto Riobó, gañador do VI Trail Vila de Cuntis © Termas de Cuntis Lorena Vázquez, gañadora do VI Trail Vila de Cuntis © Termas de Cuntis

Un total de 318 deportistas participaron este domingo na sexta edición do Trail Vila de Cuntis, proba deportiva que gañaron Roberto Riobó (Club de Montaña Xesteiras) na categoría masculina e Lorena Vázquez (C&C Sport Ginevall) na feminina.

A carreira, organizada polo Club de Montaña Xesteiras, transcorreu polos montes do municipio, con saída desde a Praza das Árbores dirección ao monumento de Maráns, O Pazo, Laxos, Sevil onde cruzaron o río Umia, Vilar de Mato e Alto do Cávado, onde se iniciou o regreso por Cequeril, Hermida, Alto do Castro, Sevil, Laxos, O Pazo e Cuntis.

No trail, de 26 quilómetros e cun desnivel positivo de 1.330 metros, gañou Roberto Riobó cun tempo de 2 horas e 34 minutos, catro minutos menos que o seu compañeiro de equipo, Carlos Bardanca. O terceiro foi Fran Salgueiro (Club Cazafantasmas Team), que rematou cun tempo de 2 horas e 40 minutos.

Entre as mulleres, Lorena Vázquez venceu cun tempo de 3 horas e 17 minutos. Foi 51 minutos máis rápida que a segunda clasificada, Olatz Pérez (SA Milana). O bronce foi para Sabela Paz Fraga (3& Run by Pedro Nimo), cun tempo de 4 horas e 33 minutos.

Xoán Rodríguez e Manuela Torres, nas categorías de veteráns, foron os gañadores; mentres que o mellor club foi o Xesteiras de Cuntis.

Na proba de mini trail, de 17 quilómetros e un desnivel positivo de 780 metros, os vencedores foron Óscar Pérez, que rematou en 1 hora e 43 minutos; e Nuria Romero, que o fixo en 2 horas e 21 minutos. Nos veteráns, o triunfo foi para Danien Mayáns e Elena Matalobos.

A totalidade do recadado na inscrición da fila 0 e a metade do das andainas será doado á asociación de diagnosticad@s de cancro de mama de Pontevedra (ADICAM).