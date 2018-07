O Judo Club Pontevedra compite con éxito no Trofeo de Judo Infantil do Albariño

Os alumnos das escolas do Judo Club Pontevedra volveron protagonizar o pasado sábado 7 unha sobresaliente mañá de judo no pavillón do Pombal de Cambados.

Case unha trintena dos seus judokas, provenientes das súas escolas de judo en Pontevedra, Vilagarcía de Arousa e Armenteira, participaron na terceira edición do Trofeo de Judo Infantil Festa do Albariño.

Os judokas estiveron repartidos entre as diferentes categorías pre-benxamín, benxamín, alevín e infantil, recollendo en cada unha delas grandes resultados e podios grazas aos estupendos combates desenvolvidos durante a competición.

Este resultado confirma unha vez máis, sinalan desde o club, a excelente saúde e progresión tanto en cantidade como en calidade dos seus alumnos

Xunto aos seus participantes, asistiron profesores, colaboradores, familiares e amigos do club pontevedrés, que contribuíron ao bo ánimo e desenvolvemento da xornada deportiva e ao que acudiron clubs de judo de Galicia, País Vasco e Portugal.