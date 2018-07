Cristóbal Juncal e Javi Otero, dous ex-granates para o Arosa

Segue o Arosa de Rafa Sáez tomando forma e faino fichando xogadores de experiencia e calidade contrastada. Tras a fichaxe de Pablo González, o equipo que preside Manolo Abalo fíxose con outros dous homes con pasado no Pontevedra como Cristóbal Juncal e Javi Otero.

O técnico da Seca optou pola experiencia de Cristóbal para case pechar a súa liña defensiva, á que unicamente faltaría un lateral. O de Moaña podería ocupar esa posición, aínda que nos últimos anos, especialmente no Barco, de onde procede, actuou como central. Con 37 anos, Cristóbal militou antes en equipos como Celta B, Zamora, Gramanet, Cultural Leonesa, Alzira, Lugo, Tenerife, Pontevedra e Coruxo.

Pola súa banda Javi Otero, é un xogador de banda, que actuou case sempre como extremo, aínda que en Barraña tamén ocupou a posición de lateral dereito. Con 29 anos de idade, e tras completar a súa etapa de formación pasando do equipo do seu pobo, o Villalonga ao Pontevedra para recalar no Valencia, xogou no Montañeros, en Segunda B, para logo actuar en Betanzos, Pontevedra, Racing Villalbés, Negreira, Cerceda e Boiro, sempre en Terceira División.

Cunha gran calidade e un bo caneo, ademais de facilidade para disparar a porta, Javi Otero inclinouse polo Arosa polo seu proxecto deportivo, pola súa seriedade e por estar preto da súa casa, despois de varios anos afastado por razóns de estudos e deportivas.