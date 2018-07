Máis dun cento de nenos participarán no oitavo campus Davor Čutura

Un total de 103 nenos e nenas, chegados desde diferentes puntos de España e mesmo do estranxeiro, participarán a partir do próximo sábado 7 de xullo na oitava edición do campus de balonmán Davor Čutura.

O director deportivo do campus, Nano Martínez, explicou na súa presentación que, por primeira vez, todas as prazas foron cubertas en tempo récord. Nesta ocasión, entre os participantes haberá dez nenos mexicanos.

Xunto a Martínez e o propio Davor Čutura, que se ausentou do acto por un problema persoal, á fronte do campus estará un amplo equipo técnico.

Tal e como ocorre en cada edición, polo campus pasarán xogadores e adestradores de prestixio internacional que compartirán adestramentos e darán consellos aos nenos e nenas participantes nesta oitava edición.

Así, estarán adestradores galegos como Sergio Caballeira, Anxo Otero e María Longueira, do Lavadores; Víctor Efrén, do Bueu; Edu Salazar, porteiro do Cangas e futuro xogador do Anaitasuna, e Álvaro Senovilla, ex adestrador do Balonmano Nava e do Villa de Aranda.

Ademais, este ano, o Campus Davor Čutura recibirá a visita especial do adestrador francés Jérémy Roussel, técnico, entre outros, do Pays d'Aix UCH, onde coincidiu cos irmáns Karabatic, e do Chartres MHB 28.