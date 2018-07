Kevin Presa seguirá un ano máis no Pontevedra tras renovar o seu contrato

Era un dos xogadores aos que a dirección deportiva do Pontevedra CF ofrecera a renovación e, aínda que parece tardar en contestar, houbo acordo entre ambas as partes. O centrocampista Kevin Presa seguirá, un ano máis, no equipo granate.

Segundo informou o club, Kevin Presa aceptou a proposta de renovación presentada polo Pontevedra. O seu novo contrato será por un ano.

O xogador, formado na canteira granate, expresara o seu desexo de continuar no club, aínda que as negociacións alongáronse máis do previsto inicialmente.

A pasada tempada, Kevin xogou 29 partidos de liga, dos cales todos salvo un saíu ao campo como titular, tanto con Luisito como con Luismi.

Para o de Ponteareas, será a sexta tempada no primeiro equipo, co que debutou na tempada 2013-2014 e co que ascendeu a Segunda B ao ano seguinte.

A renovación de Kevin Presa coñécese o mesmo día que dous dos seus compañeiros, os dianteiros Eder Díez e Fernanzo Lezcano, confirmaron a través de redes sociais que abandonarán o Pontevedra.