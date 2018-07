Pablo González, quinto reforzo do Arosa de Rafa Sáez

Segue o Arosa que dirixirá Rafa Sáez tomando forma. Tras as fichaxes do porteiro Manu Táboas, que xogou o pasado ano no Céltiga, e os xogadores de campo Iago Martínez (Celta B), Suso Martínez (Céltiga) e Chiqui (Choco), agora tócalle a quenda a un central novo pero con experiencia como Pablo González.

O defensa, que ten 26 anos, chega procedente da Arandina, coa que logrou o segundo posto no grupo 8 de Terceira División, tras disputar o play-off e quedar ás portas do ascenso, disputando un total de 38 partidos, nos que logrou un gol.

Pablo comezou a súa carreira deportiva nas categorías inferiores do Celta, desde onde pasou ao Villalonga e logo ao Pontevedra, onde xogou catro tempadas cun excelente rendemento, para irse ao Somozas e logo a Aranda de Duero.

O xogador vigués é un xogador dotado dunha notable calidade técnica e frialdade, que domina perfectamente o xogo aéreo e que pode achegar moito a un Arosa ambicioso, nunha tempada que se presume esixente para todos.