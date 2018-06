Saúl López e Lara Lois conseguen en Portonovo o título de campións de Galicia de BTT

O ciclista Saúl López (Maceda) logrou sumar por vez primeira o título de Campión de Galicia de btt campo a través olímpico grazas á súa vitoria na cita autonómica celebrada en Sanxenxo coa organización do Club Corbelo.

O triunfo incontestable de Saúl entre os ciclistas elite veu cubrir unha carencia coa que contaba o historial deportivo do monfortino infestado de éxitos a nivel nacional e internacional desde a categoría cadete pero que nunca tivo o premio de ser campión da súa terra, unha proba na que só conseguira segundos e terceiros postos.

Saúl López estivo acompañado no podio por Adrián Valverde (Rías Baixas) e Alberto Pedreira (Bici Verde), os que fosen campións de Galicia en 2017 e 2016 respectivamente. Pola súa banda, Samuel González (Salvaterra) logrou o título de Campión de Galicia na categoría sub23 sendo a prata para Pablo Álvarez (Cambre) e o bronce para Raúl González (Maceda).

En canto ás mulleres, Lara Lois (Extol) unha deportista con apenas catro anos de traxectoria no ciclismo de competición, sumou o seu segundo título de Campioa de Galicia e fíxoo ao vencer á laureada Lucía Vázquez (Prorebordosa) que foi prata e á gañadora da Copa Galicia, Nuria Senra (Eskornabois) que foi bronce. En sub 23, a campioa foi Irene Trabazo (Marín), subcampioa Claudia Portela ( Marin) e terceira praza para Zaida González (Rosal).

Sen dúbida a calor foi a nota destacada na gran cita autonómica, sumándose ao xa de por se esixente trazado pontevedrés. O mellor adaptado ás dificultades foi Carlos Canle (Maceda), gañador das chaquetillas de campión na súa etapa cadete e que sumou a súa primeira como junior cunha auténtica exhibición na que se permitiu dar caza ao grupo cabeceiro de categoría elite que saíra dous minutos antes. A presumible oposición que podería presentarlle Adrián Barros (Coruxo) frustrouse coa avaría do vigués. O gañador da Copa de Galicia, David Aragunde (Armenteira) e Óscar Fernández (Avanza) flanquearon a Canle no podio. O Campionato de Galicia junior feminino foi para Andrea García (Maceda) e a prata para Alba Arias (Arteixo).

A escola de bicicleta de montaña de Coruxo obtivo os seus froitos na categoría cadete na que Jorge Fernández fíxose co título de Campión e Anxo Carril foi terceiro A prata conseguiuna Miguel Rodríguez (Ponteareas). Entre as mulleres foi Zaira Vila quen completaría o trio de medallas co seu bronce. Laura Capa (Farto), a nova Campioa de Galicia sumou o seu primeiro título recentemente chegada á categoría e fíxoo cunha gran imaxe fronte á experimentada Noela Saa que tivo que conformarse co subcampeonato.

En categoría de master, Manuel Parada (RSBikes) logrou un novo título autonómico que xa conseguise en 2015 en categoría elite. Tres anos despois volveu ao máis alto do podio entre os master 30 e fíxoo acompañado por Diego Rey (Caimanes) e Luís Fernández (Avanza), prata e bronce respectivamente.Entre as mulleres master, proclamouse campioa de Galicia a incombustible Isabel Castro (Condado). A prata foi para Isabel Picoaga (7 Voltas) e o bronce para Isabel García (Bici Verde), dous ciclistas máis afeitas a probas de longa distancia e non tanto á explosividad da distancia olímpica.

Alex Trasbach (Racing) consumou o Campionato de Galicia en master 40 coa mesma autoridade que mostrou toda a tempada e xa ten a vista posta no próximo Campionato de España. Manuel Armada (AGC) foi subcampión e Antonio Rodríguez (Burgas) terceiro.

Outro que tamén cumpriu cos prognósticos para conseguir o Campionato foi Manuel Castro (Barbanzabike) aínda que lle custou despegarse do empuxe de Carlos Amor (Btt Fene) que pelexou polo ouro ata a última volta pero tivo que conformarse co subcampeonato. O gañador en 2017, José Ramón Castelo (Castro Barbudo) subiu unha vez máis ao podio co seu terceiro posto.