Un irrecoñecible Cisne estrélase en Eivissa (21-20)

Irrecoñecible. Así se mostrou o Club Cisne Balonmano durante practicamente todo o encontro deste sábado fronte ao Ibiza. Os xogadores brancos estiveron imprecisos en todas as facetas e foron a remolque durante a maior parte do partido. No últimos dez minutos apareceu un raio de esperanza, pero Teixeira, sobre a bucina, encargouse de desvanecer as ilusións dun equipo que non logra atoparse cómodo neste arranque de tempada.

O inicio de partido non saíu como lle gustase ao Cisne, que se mostrou espeso e impreciso en ataque e incapaz de emular o bo xogo realizado a pasada xornada ante o Antequera, contra o que logrou os dous primeiros puntos da tempada.

Esta vez, contra o Eivissa, as cousas non funcionaron. Por sorte, o inicio tampouco foi acertado para o equipo local, o que resultou un auténtico correcalles durante os primeiros 10 minutos de xogo, nos que as defensas se impuxeron con claridade aos ataques (3-3).

Cos goles de Iago Costas e Mateo Arias o conxunto pontevedrés púxose por diante por primeira vez no partido (3-5), pero enseguida apagouse en ataque. Nada lle saía aos xogadores brancos, que non podían superar a barreira local e sufrían perda tras perda que os condenaba a un doloroso parcial en contra de 7-0 (10-5).

O Cisne estaba irrecoñecible; levaba trece minutos sen anotar e non parecía que as cousas fosen mellorar. Sedchenko foi excluído e Javi Vázquez rompeu a seca goleadora dos seus aproveitando a superioridade numérica.

Restaban cinco minutos para o final da primeira metade e, aínda por riba, Vázquez foi expulsado por lanzar un sete metros á cara do porteiro. Aínda que os de Lérez non mostraban sinais de recuperación, lograron aguantar, impedindo que o Ibiza ampliase a renda para mandar o partido ao descanso cun marcador de 11-7.

O inicio da segunda metade foi un fiel reflexo da primeira. Bruno Vázquez abriu a lata aos cinco minutos de xogo, e Vicente Sancho respondeu da mesma maneira, dando paso á habitual repartición de golpes que se traduciu nun resultado de 16-12 no minuto 10.

Tras cinco minutos sen goles, Quiños pediu tempo morto, dando coa tecla para que os seus xogadores puxésense as pilas apertasen o resultado cun bo parcial de 1-4 (17-16).

Quedaban tan só dez minutos de xogo, o adestrador local parou o cronómetro para reaxustar aos seus e Rafa Val anotou. Nuno Pando fixo o propio para o Cisne, que se pechou en defensa e tivo a oportunidade de igualar o encontro. Con todo, Jorge Broto, que xa fora un pesadelo durante todo o partido para o persoal cisneísta, continuou facendo das súas detendo un sete metros do portugués que podía ser clave (18-17).

Diego Prada, desde o extremo, subiu o 19-17 e Alberto Delgado achegou aos de Pontevedra a un gol. Mauricio Basualdo anotou o 20-18 e Delgado, novamente, recortou distancias.

Todo podía suceder e o Cisne continuou insistindo. Ao bordo do pasivo, Nuno Pando foi excluído e o Eivissa renovou o seu ataque. Diego Prada enviou o balón ao pau e a oportunidade de igualar para o equipo pontevedrés chegou. Parou o tempo Quiños a falta dun minuto para a conclusión e Javi Vázquez empatou (20-20).

Restaban 30 segundos e o técnico local parou o tempo, reorganizou o ataque en superioridade dos seus xogadores e o bordaron, enviando o balón ao extremo Teixeira para que, sobre a bucina, anotase o tanto definitivo que desatou a tolemia na bancada ibicenca (21-20).

