Remontada do Poio Pescamar para impoñerse ao recentemente ascendido Rubí (1-3)

Importante vitoria a domicilio para o Poio Pescamar en casa do recentemente ascendido Rubí. O conxunto vermello tivo demasiados problemas para facerse co triunfo despois dun inicio complicado, onde o equipo catalán adiantouse no marcador e obrigou ás de López-Tulla a reaccionar para levar os tres puntos.

Saltou o equipo conserveiro á cancha disposto a levar os tres puntos á súa casa, pero custoulle moito traballo a pesar de que estivo moi preto de abrir o marcador nos primeiros minutos do encontro. Con todo, foi o Rubí o que na súa primeira chegada, anotou tras aproveitar un erro na saída de balón do Poio, Arantxa roubou o esférico e deixoullo en bandexa a Elisabeth, quen inaugurou o marcador facendo o 0-1.

A pesar do golpe inicial, as conserveiras non se desanimaron e continuaron buscando o gol do empate. Tiveron dúas ocasións seguidas e claras, pero o Rubí mostrouse sólido en defensa. Con todo, o esforzo do Poio deu os seus froitos ao fío do descanso. Unha xogadora rival despexou o balón cando ía a córner, deixándoo en bandexa para Ale de Paz, que non perdoou para devolver as táboas ao electrónico.

O segundo tempo comezou cunha gran intensidade imposta polo Poio, que buscaba por activa e por pasiva o 1-2. E foi no minuto 28 cando o premio chegou tras un bo contragolpe iniciado por Candela, quen abriu á dereita a Carmen para que esta devolvéselle o esférico e rematar a porta baleira.

A que tampouco se quería quedar sen anotar era Elena Aragón. A xogadora vermella, despois de tres xogadas clarísimas, conseguiu anotar á cuarta para instalar o 1-3 definitivo cunha gran xogada individual que silenciou á afección local.

Consulta a acta nesta ligazón