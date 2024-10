A lesión de Peredo, menos grave do previsto

Unha sensación de alivio deixou no Arosa o diagnóstico definitivo da lesión de Felipe Peredo.

Temíase que o futbolista arlequinado sufrise unha grave lesión de xeonllo, tras facerse dano nunha acción fortuíta na última xornada de liga, e aínda que estará de baixa un tempo considerable o resultado das probas é case un mal menor.

O centrocampista sofre "unha rotura de grao 3 do ligamento lateral interno e unha escordadura do ligamento cruzado anterior do xeonllo esquerdo", confirma o Arosa.

Peredo esquiva desta forma a temida rotura do cruzado, que podía ter suposto o fin á súa tempada.

"Podía haber sido mucho peor. Nos quedamos con lo positivo de ellos y ahora a trabajar a muerte para recuperar lo antes posible y animar al equipo desde fuera", sinalou o futbolista tras coñecer o diagnóstico e achegarse ao adestramento do equipo arlequinado, onde recibiu o agarimo dos seus compañeiros.