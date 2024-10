O Ravachol toma partido nas eleccións federativas: "Desde a actual presidencia só vemos procedementos escuros e opacidade"

O Club Bádminton Ravachol Pontevedra entrou de cheo nas eleccións da Federación Española de Bádminton, e fíxoo posicionándose en contra dos actuais xestores federativos.

"O noso apoio vai ser para Rodrigo Sanjurjo, porque é o único candidato que presentou un equipo de traballo e un programa electoral, xa que desde a actual presidencia só vemos procedementos escuros e opacidade", xustifica o director deportivo do club pontevedrés, Jesús Pereiro, engadindo que "non publicaron orzamentos nin informes de auditoría do 2023 nin do 2024 cando é obrigatorio pola lei do deporte".

Pereiro postulouse ademais como candidato para representar aos clubs de elite na asemblea xeral da Federación "co obxectivo de mellorar o noso bádminton en xeral, e a liga nacional de clubs en particular", xa que considera que "a liga nacional de bádminton é un produto moi bo ao que se lle está sacando moi pouco partido, e cremos que se podería potenciar moito desde a propia federación".

O proceso electoral iniciarase coa elección dos diferentes representantes de deportistas, técnicos, árbitros, clubs, deportistas de elite, técnicos de elite e clubs de elite, e unha vez elixido, estes seleccionarán á súa vez ao próximo presidente da Federación Española.

Nesa carreira á presidencia enfrontaranse presumiblemente o actual dirixente, Andoni Azurmendi, e o galego Rodrigo Sanjurjo, ao que traslada o seu apoio público o Ravachol Pontevedra.