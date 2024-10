Yago Moreira e Óscar Marcos, con España Sub-19 ao Torneo Internacional de Romanía

Yago Moreira, coa Selección Galega Sub-16 © Real Federación Galega de Fútbol

A Selección Española Sub-19 volve confiar en dous novos talentos do fútbol pontevedrés para a súa próxima convocatoria internacional.

O técnico do equipo nacional, Paco Gallardo, deu a coñecer a lista de 23 xogadores convocados para disputar o Torneo Internacional de Romanía que se disputa do 9 ao 15 de outubro en Bucarest, e entre eles atópanse Yago Moreira e Óscar Marcos.

Os dous repiten presenza con España Sub-19, tras ser citados a un concentración de adestramento o pasado mes de setembro.

Moreira, gardameta pontevedrés formado en equipos como a EF Villa de Marín, AJ Lérez ou EF Portero 2000, milita actualmente o xuvenil de División de Honra do Vilarreal, mentres que Óscar Marcos Santamaría, futbolista natural de Vilaxoán, formouse desde moi novo na canteira do Celta tendo pasado xa as seleccións españolas Sub-16, Sub-17 e Sub-18.

Nesta ocasión ambos os dous están convocados para xogar un torneo internacional no que se medirán aos equipos de Alemaña, Noruega e Romanía, compartindo selección con futbolistas que xa debutaron en Primeira División como Héctor Fort (FC Barcelona), Marc Guiu (Chelsea) ou Buba Sangaré (AS Roma), entre outros.