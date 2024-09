O Pontevedra mira de esguello á Copa do Rei: Así será o sorteo de primeira rolda

A Real Federación Española de Fútbol (RFEF) publicou a circular que regulará o sorteo de primeira rolda da Copa do Rei, competición á que volve tras un ano de ausencia o Pontevedra Club de Fútbol.

Será a participación número 48 dos granates no Torneo do K.O., no que ten o seu tope histórico nos 1/4 de final asinados en dúas ocasións na época do 'Hai que Roelo' (64-65 e 66-67).

A repartición de cruces realizarase o vindeiro xoves 10 de outubro (13.00 horas) na sede federativa, e sen opcións polo momento de que os pontevedreses reciban a un equipo de Primeira División no Estadio Municipal de Pasarón.

Na primeira rolda de Copa participarán 110 equipos dos 115 participantes, quedando exentos por agora os catro clubs que disputan a Supercopa de España (Athletic Club, Real Madrid CF, RCD Mallorca e FC Barcelona) así como o campión de Primeira RFEF da pasada tempada, o RC Deportivo.

En canto aos demais "os emparellamentos levaranse a cabo por sorteo enfrontándose, ata onde sexa posible, os clubs de inferior categoría contra os de maior categoría", explica a circular. Con todo con só 16 equipos da máxima categoría en liza no cruzamento inicial faise imposible que algún deles se emparelle aínda co Pontevedra.

Iso é así porque no bombo estarán oito equipos de Terceira RFEF, dez equipos de categoría rexional procedente da fase previa e os catro semifinalistas de Copa Federación, aos que se suman 35 equipos clasificados de Segunda RFEF, 16 de Primeira RFEF e 21 de Segunda División.

O máis probable por tanto será un duelo ante un rival de Segunda División ou de Primeira RFEF.

A primeira rolda da Copa do Rei está prevista para os días 29, 30 e 31 de outubro de 2024.