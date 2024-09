Yago Iglesias, tras a vitoria en Langreo: "Hoxe non sufrimos practicamente nada"

O adestrador do Pontevedra Club de Fútbol, Yago Iglesias, valorou de forma moi positiva a vitoria do seu equipo este domingo por 0-2 ante o Langreo.

"Sabiamos da dificultade do desprazamento e deste campo. É a cuarta vez que veño con distintos equipos e nunca gañara. O Langreo compite moi ben; por moitos momentos fai sufrir aos rivais e hoxe non sufrimos practicamente nada", afirmou.

O técnico recoñeceu que "o plan de partido saíu perfecto", acompañado de "un chisco de sorte no segundo gol, que acaba en propia portería" e destacando á súa vez a importancia de volver deixar a portería a cero.

Iglesias aproveitou para lembrar que o seu equipo caracterízase "por levar o peso do partido, facer posesións longas e tentar controlar os partidos e defender en base á pelota. A evolución que levamos tentando implementar é ser capaces de manexar distintos recursos. Tamén hai momentos nos que temos que ser verticais e incisivos, e por que non, se os rivais apértannos alto, aproveitar para collelos nas costas", tal e como ocorreu co gol anotado por Dalisson.

Finalmente, o adestrador valorou a o traballo realizado entre semana e a solidez que demostrou o seu equipo a pesar de ter en fronte "un equipo moi correúdo, capaz de combinar e someter aos rivais", pero que este domingo "en fronte tivo a un Pontevedra que fixo un bo partido".