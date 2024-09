O Pontevedra imponse ao Langreo e volve sorrir lonxe de Pasarón (0-2)

Seis meses despois, o Pontevedra Club de Fútbol volveu a gañar lonxe do seu feudo. Logrouno en Asturias, onde superou ao Langreo por 0-2 nun partido no que apenas sufriu en defensa e no que soubo aproveitar as poucas ocasións que tivo para sentenciar.

Os granates, vestidos co seu segundo equipamento, saltaron ao terreo de xogo con gran intensidade, dispostos a impoñer o seu estilo e controlar o ritmo de xogo para así afastar, por fin, a maldición dos partidos lonxe de Pasarón.

E aos oito minutos, os de Lérez tiveron a primeira ocasión clara. Un balón elevado parecía controlado polo defensor, pero Álex González gañou en velocidade e sacou un bo zurdazo que se foi lixeiramente desviado pola esquerda da portería local.

O Pontevedra seguiu acumulando chegadas e só dous minutos despois volveu inquietar a área rival cunha dobre ocasión de Cambil que un defensa sacou baixo paus.

Respondeu entón o Langreo cun achegamento perigoso de Samu Pérez, pero a axuda defensiva chegou a tempo para evitar o posible 1-0. Acto seguido, o choque dinamitouse. Edu Sousa viu o desmarque de Dalisson e lanzou un pase longo. O brasileiro, desde fóra da área, conectou un disparo imparable que se coou na escuadra da portería defendida por un Adrián Torre que nada puido facer para evitar o gol. É a segunda asistencia do gardameta granate en cinco partidos.

Os de Lérez seguiron insistindo en busca do segundo gol e ahoron por completo ao Langreo, sobre todo pola banda dereita onde un incansable Chiqui resultaba á súa vez imparable para o lateral asturiano.

A única mancha que se lle podería poñer aos granates nesta primeira metade foi unha falta ao bordo da área cometida por Churre, que ademais lle valeu a tarxeta amarela. Samu Pérez executou o libre directo buscando o pau do porteiro, pero Edu Sousa realizou unha parada espectacular, desviando o balón a córner.

O Pontevedra non tivo problemas en defensa durante o resto da primeira parte e, en cambio, gozou dun par de ocasións máis coas que puido poñer máis terra polo medio. Primeiro cun remate de Cambil no minuto 33 que se estrelou no poste, e despois, no 38, con Chiqui, que finalizou mal diante de Adrián Torre.

O guion ao comezo da segunda parte foi similar ao da primeira, cun equipo granate ambicioso que tiña fame de vitoria. E apenas tres minutos despois do arranque do segundo tempo, a fortuna sorriu ao Pontevedra. Cambil sacou un córner en curto para Chiqui, e o extremo puxo o balón no segundo pau, onde Alain, nun intento de despexe, lanzouse en ferro, pero terminou introducindo o esférico na súa propia portería.

Co 0-2 o partido púxose onde quería o Pontevedra, que manexaba o balón sen présa e transicionaba de lado a lado mentres o Langreo afundíase cada vez máis.

Con todo, os granates non se podían conformar con ese resultado e debían sentenciar canto antes para así evitar posibles sustos como ocorrera en Compostela. O técnico local moveu o banco, e pasado o minuto 75 o Langreo pasou a apertar, obrigando ao Pontevedra a achicar balóns co obxectivo de manter a súa portería a cero.

Foi entón cando Yago Iglesias decidiu mover ficha cun dobre cambio no 78, dando entrada a Charly e Igor en lugar de Rufo e Iago Novo. Con todo, foi Chiqui quen, no 81, estivo a piques de sentenciar tras unha gran xogada individual que culminou cun disparo que se estrelou na cruceta da portería local.

O partido entraba na recta final e o Langreo comezou a animarse. Primeiro, cunha xogada individual de Pablo Álvarez que buscou un pase atrás, pero foi despexado pola defensa, e despois tras a saída dun córner que Vanderson rematou de cabeza picado, pero Edu Sousa estivo seguro en todo momento e logrou manter a portería a cero.

UP LANGREO (0): Adrián Torre, Sergio Ordóñez (Juan López, min. 45), Keko Hevia, Alain, Pablo Álvarez, Samu Pérez (Guille Cueto, min. 45), Joselu Guerra (Enol Rodríguez, min. 74), David Fernández, Liam (Pablo Ares, min. 74), Vanderson e Pablo Pérez (Iván Breñé, min. 57).

PONTEVEDRA CF (2): Edu Sousa, Churre, Mario, Cambil, Álex González (Rares, min. 92), Iago Novo (Igor, min. 78), Rufo (Charly, min. 78), Chiqui (Marqués, min. 89), Samu Mayo, Dalisson (Xabi Domínguez, min. 92) e Garay.

Árbitro: Alberto Sánchez Ingidua, auxiliado en bandas por Alejandro Cubas Sánchez e Manuel Domínguez Mulas (colexio Castelán-Leonés). Amoestaron a Juan López (63') e David Fernández (90') no Langreo, e a Churre (18') no Pontevedra.

Goles: 0-1, Dalisson, min. 12. 0-2, Alain (p.p), min. 47.

Incidencias: Partido da xornada 5 de liga no Grupo I de Segunda RFEF disputado no Novo Ganzábal.