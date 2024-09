Triunfo agónico do Poio Pescamar ante o Guadalcacín (4-3)

O Poio Pescamar logrou este sábado unha agónica vitoria por 4-3 fronte ao recentemente ascendido Guadalcacín. A pesar de comezar perdendo, as xogadoras locais recuperáronse e, grazas a un gol decisivo de Candela nos últimos segundos, selaron un importantísimo triunfo diante da súa afección.

Tentou o Poio Pescamar impoñer o seu dominio desde o inicio cunha alta presión coa que buscaba provocar a perda de balón en zona crítica por parte das xogadoras xerezanas. De feito, cada vez que o Guadalcacín recuperaba o esférico, xa tiña unha xogadora vermella pegada a unha visitante para evitar deixala xogar con comodidade.

Con todo, a pesar de que eran as da Seca as que levaban o control, foi o equipo xerezano o que abriu a lata no marcador aos nove minutos de xogo tras unha boa saída desde atrás de Amelia, que viu en longo a Carretero e esta bateu por abaixo a Elena.

Buscou a reacción o Poio Pescamar, pero estrelábase unha e outra vez na gardameta rival e era incapaz de de devolver as táboas no marcador. Con todo, a falta de cinco minutos para o descanso e tras unha xogada ensaiada, Candela golpeou ao interior da rede para facer o 1-1.

Pero a alegría durou pouco ao equipo local e segundos despois o equipo visitante volveu poñer por diante cun gran disparo desde tres cuartos de campo de Guti, que respondía rapidamente para devolver a vantaxe ao seu equipo que caía como un xerro de auga fría nas xogadoras do Poio.

Tras o paso polos vestiarios, o ritmo goleador non cesou. Elena Aragón empatou novamente para o Poio tras unha gran xogada ao contragolpe e, a falta de seis minutos, Irene García interceptou un saque de banda e, aproveitando un descoido da defensa rival, marcou o 3-2.

A pesar da desvantaxe, o recentemente ascendido Guadalcación non se quería dar por vencido e empataría instantes despois. Amelia Romero gañou a partida a Martita e no man a man coa gardameta decidiu ceder a Jussara para que, a pracer, anotase o 3-3.

Apostou López-Tulla polo xogo de cinco e cando todo parecía indicar que o empate sería o resultado final, Candela emerxeu como a heroína do partido. A falta de 25 segundos, recibiu un pase de Laura Uña, desfíxose da súa marca e, cun gran golpeo, cruzou o balón ao fondo da rede, selando o 4-3 definitivo que dá os tres puntos ao Poio Pescamar.

