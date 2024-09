Os erros condenan o Marín Futsal ante o Futsi Navalcarnero (7-1)

O Marín Futsal caeu de forma contundente este sábado ante un Futsi Navalcarnero que realizou unha presión asfixiante e castigou os erros defensivos do equipo marinense cunha goleada.

Desde inicio, o Futsi impediu ao Marín sentirse cómodo na saída de balón, e aos cinco minutos, o asedio deu os seus froitos. Un mal despexe de Café terminou nos pés de Irene Córdoba, quen, cun potente derechazo, bateu a Patri Arruti para o 1-0.

O dominio das locais non cedeu, e cinco minutos despois, outro erro defensivo do Marín permitiu a María Sanz aproveitar un balón dividido dentro da área, ampliando a vantaxe a 2-0.

A pesar do mal inicio, o Marín buscou a reacción con varias ocasións claras, pero a falta de acerto evitou que recortasen distancias. Con todo, a cinco minutos do descanso, Carolina Bravo deu un escintileo de esperanza para as visitantes, enchufando un disparo raso desde a banda esquerda entre as pernas de Bea, poñendo o 2-1 no marcador.

O Marín tentou igualar o partido, e Patri Arruti foi fundamental con dúas grandes paradas que mantiveron ao seu equipo con vida. Con todo, no último suspiro do primeiro tempo, un novo erro na saída de balón aproveitouno Laura Córdoba para marcar o 3-1 xusto antes do descanso.

A segunda metade mantivo o mesmo guion que a primeira. Ambos os equipos seguiron presionando alto e buscando rápidas transicións, pero foi o Futsi foi quen sacou maior proveito do seu xogo. Irene Córdoba anotou o 4-1 nun man a man fronte a Patri Arruti, e Anita Luján aumentou a vantaxe cun gol tras unha excelente xogada coral.

As complicacións para o Marín non terminaron aí, e é que ao acumular cinco faltas, María Sanz converteu desde o dobre penalti o 6-1 no marcador. A menos dun minuto para o final, o Futsi redondeou a goleada cun espectacular gol de María Moreno, selando un contundente 7-1.

Consulta a acta nesta ligazón