Derrota do Arxil ante o Innova Leganés no seu debut Liga Challenge (57-78)

O Club Baloncesto Arxil cae na súa estrea na liga Feminina Challenge ante o Innova TSN Leganés. A pesar dun bo inicio e a destacada actuación de Nerea Liste, o equipo local non puido manter o ritmo do conxunto madrileño, que mostrou a súa superioridade no último cuarto para levar o triunfo por 57-78.

O Arxil dominou o primeiro cuarto e levoullo por axustado 14-12, con todo, o TSN Leganés reaxustouse antes do descanso para voltear o marcador e mandar o partido ao descanso nun 23-28.

Tentaba despexarse o cadro visitante, pero as pontevedresas non querían baixar o ritmo tan pronto nin irse do partido, igualando a intensidade do seu rival para facer un gran terceiro parcial que deixaba todo por decidir nos últimos 10 minutos (44-48).

Foi no cuarto decisivo cando todo cambiou. O Leganés reaccionou e liderado por María Espin (28 puntos) noqueó por completo ao Arxil, que fixo o que puido para aguantar a arremetida do rival, pero terminou caendo por 57-78.

No apartado individual, Nerea Liste foi a mellor do cadro lerezano, anotando 14 puntos, seguida de Nena Trajchevska con 10 e Forster con 9.

