Yago Iglesias: "Sabemos da dificultade, pero imos con ganas de conseguir a primeira vitoria fóra de casa"

Despois da vitoria 'in extremis' da pasada xornada ante o Deportivo Fabril, o Pontevedra Club de Fútbol encarou esta nova semana de forma positiva e coa mirada posta en conseguir a primeira vitoria a domicilio da tempada.

"O equipo adestrou ben", afirmou o técnico granate Yago Iglesias, que espera ao adestramento do sábado para terminar de "axustar cousas" e así afrontar o partido do domingo contra o Langreo da mellor maneira.

Alí, o Pontevedra buscará gañar, a pesar de que o cadro asturiano "está a render a un nivel altísimo". Cambiaron ao seu adestrador (que era o segundo a pasada campaña), pero seguen a liña continuista no persoal. "Están a facer as cousas moi ben e no seu campo compiten moi ben. Sabemos da dificultade, pero imos con ganas de conseguir a primeira vitoria fóra de casa. Queremos gañar sempre", indicou Iglesias, quen insistiu en que o rival "está en dinámica moi positiva" e será un exame complicado para eles lembrando que a pasada campaña "alí puxéronnolo difícil".

Neste sentido, o adestrador deixou claro que o plantel ten claro o tipo de xogo que debe facer tanto en casa como fóra, querendo "ser mellor que a semana anterior". Iso si, "a competición empezou hai un mes e aos poucos hai que coller ese ritmo. Non é algo que nos obsesione, pero hai días nos que estás máis acertado. Creo que o equipo -contra o Deportivo Fabril- fixo méritos para conseguir os tres puntos, queremos ser mellor equipo e iso pasa por ser mellor nas áreas", sinalou.

Aínda que "é moi pronto para ver clasificacións, estamos centrados en conseguir os tres puntos. Aos poucos a clasificación diranos quen si e quen non", asegurou o adestrador granate, quen recoñeceu que non ten nada que ver como empezas a tempada a como a terminas, lembrando que o ano pasado houbo equipos que a estas alturas estaban en postos de play-off e terminaron descendendo.

"Nós queremos estar no máis alto, pero cada ano as ligas e as competicións van gañando maior nivel. Ves os persoais de Segunda RFEF e hai xogadores con moita experiencia ou ben con pasado no fútbol profesional. Todos os equipos están listos para competir en calquera categoría", concluíu o adestrador.

Para o encontro do domingo, Yago Iglesias completará a convocatoria con xogadores do filial con dinámica do primeiro equipo ao non poder contar cos lesionados Fontán e Héctor nin co expulsado Yelko.