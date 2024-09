Todo preparado para unha nova edición de La Road Pontevedra Clásica Evaristo Portela

Presentación de La Road Pontevedra Clásica Evaristo Portela 2024 © Mónica Patxot

O ciclismo en estrada pide protagonismo cunha nova edición de La Road Clásica Evaristo Portela.

A marcha cicloturista na honra do director do Grupo Deportivos Sumercados Froiz celebrarase o vindeiro domingo 6 de outubro, pero antes foi presentada oficialmente no Concello de Pontevedra con presenza da edil de Deportes, Anabel Gulías, o vicepresidente provincial Rafa Domínguez e o propio homenaxeado, un Evaristo Portela que "tanto deu ao ciclismo, tanto como deportista como na súa función de director técnico", destacou o organizador do evento, Josevi Cimadevila.

Os participantes na Road afrontarán este ano un percorrido de 102 quilómetros con ata 1.850 metros de desnivel acumulado positivo, cos seus primeiros 40 quilómetros neutralizados e o pelotón controlado pola Garda Civil de Tráfico.

A caravana ciclista partirá o día 6 de outubro ás 9.00 horas desde a céntrica Praza da Ferrería de Pontevedra.