Yago Iglesias: "Sabemos da importancia de Pasarón e dos puntos na nosa casa"

"Sabemos da importancia de Pasarón e dos puntos na nosa casa". Así comezou a rolda de prensa de Yago Iglesias despois do triunfo 'in extremis' do Pontevedra Club de Fútbol ante o Deportivo Fabril.

"Sabiamos da dificultade do partido. O Fabril fíxonos esixirnos ata o final remontando no desconto, no último minuto e con home menos", analizou o técnico.

Iglesias considerou que o Pontevedra mereceu a vitoria moito antes, sinalando que o porteiro do Fabril foi clave para manter ao seu equipo no partido durante a primeira metade.

Na segunda, "o único tiro é o do gol, que chega dunha boa xogada en transición. O equipo estivo ben asentado no campo e ao final o empate vén con tempo, pero seguramente merecemos marcar moito antes".

O fútbol ten estas cousas, o equipo competiu ata o final e mantívose fresco ata o final", subliñou Iglesias.

En canto aos cambios no once, o adestrador granate explicou que foron planificados en función do rival, buscando igualar a enerxía do filial con xogadores como Jesús e Marqués, quen achegou ritmo e percorrido.

Contento co resultado e coa "implicación dos cambios", o técnico só pode lamentar que "nos levamos moitas tarxetas e perdemos a Yelko para a xornada seguinte".

Hai moitas tarxetas na nosa contra e poucas do Fabril", a pesar de que eles cando se puxeron por diante dedicáronse a perder tempo e a facer "o partido longo para parar os nosos ataques e que non collésemos ritmo de circulación. É unha pena, son lances do xogo e imos preparar a semana sen Yelko".

Finalmente, Yago Iglesias destacou que "queremos gañar sempre. O ano pasado na xornada catro tiñamos catro puntos e acabamos con 68. En casa é onde queremos conseguir máis puntos. Esta categoría condiciona moito. Estes tres puntos e como se deu, son merecidos aínda que sexan na última xogada. O equipo fixo moi bo partido", concluíu.