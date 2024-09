Empate sen goles entre Atlético Vilalonga e Huesca

Atlético Vilalonga e SD Huesca asinaron este sábado un empate sen goles na terceira xornada de Segunda RFEF disputada no Novo San Pedro.

As xogadoras de Edu González, que buscaban alongar a súa serie positiva tras o triunfo da pasada xornada en Asturias, foron incapaces de superar a un Huesca que chegaba á cita con cero puntos na súa marcadora tras caer ante o Europa por 4-1 e o Pradejón por 0-1.

O encontro foi un partido equilibrado no que ambas as escuadras tiveron oportunidades para marcar, pero a falta de puntería e as sólidas defensas evitaron que o marcador se movese.

A pesar do esforzo, o Vilalonga continúa sen coñecer a vitoria en casa esta tempada.

A próxima xornada, desprazaranse a Madrid para enfrontarse ao Atlético de Madrid C, un equipo que tivo un inicio complicado e que conta os seus partidos por derrotas.

As de Sanxenxo buscarán aproveitar esta oportunidade para conseguir a súa segunda vitoria en liga.

Consulta a acta nesta ligazón