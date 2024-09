O Teucro cede no último suspiro un empate fronte ao Calvo Xiria (27-27)

Partido entre Teucro e Calvo Xiria no Municipal © Cristina Saiz

No comezo da tempada de celebración do seu 80 aniversario, a Sociedad Deportiva Teucro non foi capaz de sumar os seus primeiros dous puntos en liga.

O conxunto dirixido por Irene Vilaboa deixou escapar a vitoria nos últimos minutos e tívose que conformar cun empate a 27 ante o Calvo Xiria.

E iso que o conxunto pontevedres arrincou mal o partido, condicionado pola exclusión de Caue Herrera aos tres minutos, o que permitiu ao Calvo Xiria establecer unha parcial inicial de 2-5.

Con todo, o regreso de Caue revitalizou ao equipo local, que mellorou o seu defensa e rapidamente tomou a dianteira cun 9-6 aos trece minutos.

Tentaron os xogadores de Irene Vilaboa manter esa suculosa renda, pero o Calvo Xiria non se ía a dar por vencido (11-8).

Emerxeu entón o gardameta visitante para deter a hemorraxia e entre Julián García, Gabriel Castiñeiras e Mario García encargáronse de devolver unha igualdade que se mantivo ata o final da primeira metade (14-14).

Caue Herrera abriu a segunda parte anotando o 15-14, pero o equipo de Carballo replicó con rapidez, mantendo ese tira e afrouxa constante.

Estaba o partido nos seus minutos de máxima igualdade, pero unha vez alcanzado o minuto 15, produciuse o punto de inflexión.

Aaron Rodríguez foise dous minutos ao banco e o Teucro aproveitou a situación para poñerse dous goles por encima, unha vantaxe que conseguiu manter ata o último minuto.

Con todo, nos instantes decisivos, unha exclusión de Gonçalo Areias deixou ao Teucro cun menos (27-26). Os de Lérez atacaron para subir o gol 28, pero o Calvo Xiria interceptou o esférico e saíu en busca do empate.

Quedaban 40 segundos e o técnico visitante parou o cronómetro. Martín González tamén se foi ao banco e Gabriel Castiñeiras empatou.

Irene Vilaboa pediu tempo morto a falta de nove segundos, pero os seus xogadores non conseguiron superar a defensa rival no último ataque, selando o 27-27 co que concluíu o encontro.

