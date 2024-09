O Centro Príncipe Felipe acolle este sábado a gala co mellor do taekwondo galego

XXV edición do Campeonato Internacional Cidade de Pontevedra de Taekwondo © Cristina Saiz

O vindeiro sábado 21 de setembro, Pontevedra converterase no epicentro do taekwondo galego ao albergar a Gala de entrega dos Premios do Taekwondo Galego 2023.

O evento, organizado pola Federación Galega de Taekwondo, celebrarase no Auditorio do Centro Príncipe Felipe ás 19:30 horas.

A gala servirá para recoñecer os logros das e dos deportistas, adestradores, clubs e xuíces galegos durante o ano 2023, que foi especialmente exitoso para o taekwondo da comunidade tanto a nivel nacional como internacional.

A Federación outorgará premios en diversas categorías, incluíndo hapkido, parataekwondo, freestyle, técnica e combate. Ademais, recoñeceranse aos mellores clubs, árbitros e adestradores.

O evento contará con mencións especiais para institucións e entidades colaboradoras, como a Deputación de Pontevedra e Ence.

Tamén se recoñecerá o labor de medios de comunicación como PontevedraViva.

A gala contará con actuacións musicais a cargo de Mario Rivergood.

PREMIOS DA FGT 2023

PREMIO HAPKIDO: Sam Mu Dojang

MELLOR EQUIPO PROMESA: Parella Técnica Júnior - Laura Álvarez e Marco García

MELLOR EQUIPO ABSOLUTO: Parella Técnica Absoluta - Tomás Fernández e Raquel Guillén

MELLOR ADESTRADOR/A: Jesús Benito

Parataekwondo

MELLOR DEPORTISTA FEMININA PARATAEKWONDO NA MODALIDADE DE TÉCNICA: Paula Treus Redondo

MELLOR DEPORTISTA MASCULINO PARATAEKWONDO NA MODALIDADE DE TÉCNICA: Javier Fernández Allo

Freestyle

MELLOR CLUB NA MODALIDADE DE FREESTYLE: Hebe

MELLOR DEPORTISTA MASCULINO PROMESA NA MODALIDADE DE FREESTYLE: Antón Sabín Rendo

MELLOR DEPORTISTA FEMININA PROMESA NA MODALIDADE DE FREESTYLE: Ángela Paz Romero

MELLOR DEPORTISTA MASCULINO ABSOLUTO NA MODALIDADE DE FREESTYLE: Manuel Alejandro Paz Romero

MELLOR DEPORTISTA FEMININA ABSOLUTA NA MODALIDADE DE FREESTYLE: Celia García Blanco



Técnica

MELLOR CLUB NA MODALIDADE DE TÉCNICA: Neka

MELLOR ÁRBITRO DE TÉCNICA: Nerea Paradelo

MELLOR DEPORTISTA MASCULINO PROMESA NA MODALIDADE DE

TÉCNICA: Marco García Martínez

MELLOR DEPORTISTA FEMININA PROMESA NA MODALIDADE DE TÉCNICA: Laura Álvarez Suárez

MELLOR DEPORTISTA MASCULINO ABSOLUTO NA MODALIDADE DE TÉCNICA: Alejandro Losada Rodríguez

MELLOR DEPORTISTA FEMININA ABSOLUTA NA MODALIDADE DE TÉCNICA: Raquel Guillén Sánchez

Combate

MELLOR CLUB NA MODALIDADE DE COMBATE: Natural Sport Riveira

MELLOR ÁRBITRO DE COMBATE: Verónica Piñeiro Muñiz

MELLOR DEPORTISTA FEMININA PROMESA NA MODALIDADE DE COMBATE: Helena García Suárez

MELLOR DEPORTISTA MASCULINO PROMESA NA MODALIDADE DE COMBATE: Mateo Boudjenane Liñares

MELLOR DEPORTISTA FEMININA ABSOLUTA NA MODALIDADE DE COMBATE: Tania Castiñeira Etcheverria

MELLOR DEPORTISTA MASCULINO ABSOLUTO NA MODALIDADE DE COMBATE: Sergio Troitiño Amoedo

MENCIÓNS

MENCIÓN INSTITUCIÓN MÁIS COLABORADORA

Deputación de Pontevedra

MENCIÓN ENTIDADE PRIVADA MÁIS COLABORADORA

Ence

MENCIÓN MEDIO COMUNICACIÓN DIXITAL

PontevedraViva

MENCIÓN MEDIO COMUNICACIÓN ESCRITO

Diario de Pontevedra

TRAXECTORIA NO MUNDO DO TKD

Óscar Rey Villar

Pedro Iván Rodríguez Garrapucho

Marco Carreira Corredoira

José Manuel López Hermida

MENCIONS DE HONRA CLUBS ACTIVOS MÁIS DE 30 ANOS

Mace Sport

Couto