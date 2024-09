Posta de longo do Teucro na tempada do seu 80 aniversario

Presentación oficial da SD Teucro para a tempada 24-25 © Mónica Patxot Presentación oficial da SD Teucro para a tempada 24-25 © Mónica Patxot

O salón do actos do edificio administrativo da Xunta de Galicia en Benito Corbal foi escenario este mércores da presentación oficial do primeiro plantel da SD Teucro para a tempada 24-25.

Trátase ademais dun ano especial para o vicedecano do balonmán nacional, xa que cumpre 80 anos de vida.

Faio militando por terceira campaña consecutiva en Primeira Nacional pero coa esperanza de que, tras quedar o curso pasado ao bordo da fase de ascenso, este novo ano sexa o do seu rexurdir.

Dirixido de novo por Irene Vilaboa, os xogadores foron presentados un a un nun acto conducido polo xornalista Ángel Magdaleno e en que o club azul estivo arroupado, entre outros, polo vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, e a concelleira de Deportes, Anabel Gulías.

A liga de Primeira Nacional empezará para o Teucro xa esta próxima fin de semana, o sábado 21 de setembro, recibindo no Pavillón Municipal dos Deportes (20.00 horas) o Calvo Xiria.