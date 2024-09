O Villalonga non pode co Alondras (2-1)

O Villalonga sufriu este sábado a súa segunda derrota en Terceira Federación ao caer por 2-1 fronte ao Alondras.

Tras o tropezo da pasada xornada en San Pedro contra o Silva, o equipo adestrado por Luciano González saíu en busca de sumar a súa primeira vitoria na categoría, pero os do Morrazo impedíronllo.

Fran López adiantou ao Alondras cun gol temperán (minuto 6) e, a pesar dos intentos do Vilalonga de empatar, pasada a media hora de xogo Manu Freire ampliou a vantaxe co segundo tanto.

Os visitantes non baixaron os brazos e, aínda que lograron recortar distancias cun gol de Raúl Diz case ao final do tempo regulamentario, non foi suficiente para evitar a derrota.

Consulta a acta nesta ligazón