Xusto empate entre Cisne e Trops Málaga para arrincar a tempada (24-24)

O Club Cisne Balonmán comezou este sábado a tempada cun xusto empate ante o Trops Málaga, nun partido no que os porteiros foron os protagonistas. Abián Rodríguez e Jorge Villamarín brillaron baixo paus e mantiveron o marcador axustado ao longo do encontro a pesar dos intentos de ambos os dous equipos por decantar a balanza ao seu favor.

A brillante actuación dos porteiros marcou o arranque do partido. Abián Rodríguez e Jorge Villamarín, vello coñecido pola afección cisneísta, mostráronse imbatibles baixo paus, cedendo un escaso 2-2 ao termo dos primeiros doce minutos de xogo.

Alberto Castro rompeu o empate cun gran lanzamento que puxo o Trops Málaga por diante por primeira vez no partido, pero entre Furtado e Castro encargáronse de frear o intento de progreso do seu rival e voltearon de novo o marcador.

O encontro continuou cunha repartición de escasos goles en ambas as porterías ata que Marko Ojeda saltou á cancha e, cun gran lanzamento, puxo aos de Lérez coa súa primeira vantaxe de dous goles. Os de Málaga seguiron estrelándose contra Abián Rodríguez, e Nuno Pando ampliou a vantaxe do Cisne en tres tantos cando tan só quedaban cinco minutos para o descanso (9-6).

Parou o tempo o técnico visitante para buscar solucións en ataque e reordenar aos seus, pero atopáronse coa resposta da defensa sólida dos brancos, que tentaron aproveitar a que presumiblemente sería a última ofensiva do primeiro tempo, pero Villamarín parou o lanzamento de Nuno Pando, que puido ser o 11-7. Con todo, o cadro malagueño respondeu cunha rápida contra, levando o partido ao intermedio cun resultado de 10-8.

O primeiro tempo terminou mal para o Cisne, e o segundo empezou aínda peor, co Trops Málaga anotando un parcial de 2-5 que lle permitía meterse de cheo no partido nada máis volver do vestiario.

Atoparon os xogadores de Quiños a reacción grazas á reaparición de Abián Rodríguez en portería, Mateo Arias e Furtado encargáronse de devolver a vantaxe de dous goles ao seu equipo, pero o cadro malagueño atopou a maneira de facer dano ao equipo local e reaccionou a tempo para volver empatar (18-18).

Pararon o tempo os dous técnicos nun lapso de dous minutos para buscar solucións, pero o partido continuou completamente igualado cun intercambio de goles que ningún equipo foi capaz de frear. Pensaban ambos os dous na vitoria pero só o máis forte conseguiríao (24-24). Quiños detivo o cronómetro a pouco máis dun minuto para a conclusión para ordenar aos seus e non tirar ao lixo o ataque que podía ser decisivo, pero o Trops Málaga fíxose forte en defensa e impediuno. Atacou entón o equipo visitante en busca do gol da vitoria, pero a zaga cisneísta resultou providencial para evitalo e así asinar un xusto empate a 24.

Consulta as estatísticas nesta ligazón