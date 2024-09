Elena Aragón salva un empate para o Poio Pescamar (2-2)

Vibrante encontro con repartición de puntos entre Poio Pescamar e LBTL Futsal Alcantarilla no que o cadro vermello logrou empatar a escasos segundos do final grazas a un gol de Elena Aragón.

Foi Chuli, con todo, a que abriu o marcador ao comezo do segundo acto aproveitando unha situación de libre indirecto. A pesar diso, as irmás Pino deron a volta ao marcador, primeiro cun gol de Melli, que anotou á saída dun saque de esquina, e máis tarde Anita, cun potente zurdazo que puxo ao Alcantarilla por diante.

Arriscou no tramo final co xogo de cinco o equipo de Luis López-Tulla, e a escasos segundos do final logrou empatar. Laura Uña aproveitou un erro de saída de balón de cadro visitante e cedeu a Elena Aragón para que subise o 2-2 que daba un punto a ambos os dous equipos.

Consulta a acta nesta ligazón