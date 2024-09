Desvelado o equipamento definitivo do Pontevedra para a tempada 24-25

Presentación das camisetas para a tempada 24-25 © Pontevedra CF

Acabou o misterio! Despois de dúas xornadas disputadas, o Pontevedra Club de Fútbol desvelou a que será o seu equipamento definitivo para a tempada 2024-2025. A presentación, realizada este venres a través das redes sociais do club, resolveu a intriga sobre como serán os novos uniformes do equipo.

Baixo o lema "Corazón granate e alma dourada", o Pontevedra presenta o seu primeiro equipamento cun deseño co granate como referente na camiseta e o azul mariño no pantalón, acompañados de detalles dourados. Este deseño, ademais, destaca polo cambio no escudo, que se mostra diferente ao dos partidos anteriores.

O segundo equipamento, que presumiblemente se estreará este domingo en Soria, revélase nun ton dourado con detalles en azul.

A pesar da revelación dos deseños, o club aínda non anunciou o prezo das camisetas nin a data en que estarán dispoñibles para a súa compra.