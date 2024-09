A emoción do BTT regresa este sábado a Pontevedra co Descenso DH A Fracha

A emoción do descenso BTT regresa a Pontevedra co Descenso DH A Fracha. A cita, puntuable da Copa Galicia da especialidade, celebrarase este sábado 14 de setembro no parque forestal pontevedrés coa participación de 116 corredores.

Os adestramentos, igual que en anos anteriores, realizaranse entre as 10.00 e as 13.00 horas, mentres a competición oficial desenvolverase entre as 16.00 e as 20.00 horas.

"Convido a xente que vaia a vela, non só polo particular do descenso e das baixadas trepidantes, senón por ver e coñecer ou contorna da Fracha", sinalou na presentación do evento a edil de Deportes, Anabel Gulías.

A concelleira estivo acompañada do vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez; do xefe provincial do servizo de Deportes da Xunta, Daniel Benavides; do presidente da Federación Galega de Ciclismo, Juan Carlos Muñiz, e do responsable do Club Moto Bike, Jacobo Alfonso Fontán.

Todos eles recoñeceron a "espectacularidade" dunha proba na que se conxuga o respecto ao medio ambiente co deporte.