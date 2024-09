O Marín Futsal remonta para impoñerse ao Les Corts (4-2)

O Marín Futsal arrincou a tempada cunha importante vitoria por 4-2 ante Les Corts, nun partido que comezou costa arriba, pero no que soubo remontar para levar os tres puntos.

Tras unha primeira parte na que ambos os equipos alteráronse o dominio do xogo e buscaron abrir o marcador sen éxito, foi o Les Corts, ao comezo da segunda, quen golpeou primeiro cun gol de Laia Rojo, quen aproveitou un pase de Laura Oliva desde a zona de pivote para marcar cun disparo exterior.

O Marín tardou en reaccionar, pero fíxoo ao grande, con dous tantos consecutivos de Margarita dos Santos 'Guida', que se erixiu como protagonista. O segundo deles, para enmarcar, chegou de volea tras un saque de esquina.

Carolina Bravo ampliou a vantaxe do Marín cun gol a balón parado, pero as catalás non se renderon e recortaron distancias cun tanto de Martita mentres xogaban con porteira-xogadora. A dous minutos do final, a expulsión de Laura Torres deu ao Marín superioridade numérica e controlaron a posesión para así asegurar a vitoria e pechar o encontro cun gol de Carol Bravo desde a súa propia cancha a porta baleira.

