O título galego, en xogo nunha emocionante edición da Subida a Ponte Caldelas

Subida a Ponte Caldelas 2019 © Diego Torrado

O Campionato Galego de Montaña decídese na Subida a Ponte Caldelas.

A proba automvilística, na súa sétima edición, pon en xogo o título autonómico como última cita puntuable do calendario e con todo aínda por decidir.

A ausencia do líder da xeral Jacobo Senín (200 puntos), gañador de cinco das seis subidas disputadas esta tempada no Campionato, abre a opción de lograr o título a Alexis Viéitez ao volante da súa Fórmula Celtic-Dicode, ao chegar segundo da táboa 180 puntos cando se outorgan 40 ao gañador da carreira.

Na categoría de carrozados chega pola súa banda a un paso do título Jorge Pérez (195 puntos) co seu Porsche 911 GT3. A baixa en Ponte Caldelas do seu principal perseguidor, Javier Carballo (182 puntos) fai que só Manuel Senra (162 puntos) no seu Peugeot 308 TCR teña aínda posibilidades de alcanzalo.

En total participarán na VII Subida a Ponte Caldelas 86 pilotos, unha proba que contará con catro mangas oficiais cronometradas ao tramo de competición de 4 quilómetros con saída desde a Avenida de Vigo para percorrer as estradas PO-244 e EP-0201 ata Anceu. As dúas primeiras pasadas están previstas o sábado 7 de setembro tras a presentación dos pilotos e coches na Alameda a partir das 13.30 horas (primeiro cunha pasada de adestramento), mentres que o domingo día 8 a competición completarase a partir das 9.30 horas da mañá.