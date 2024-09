Conflito aberto entre Pontevedra e TVG: "Non asinou o mesmo contrato que o resto de equipos"

O Pontevedra Club de Fútbol é, de momento, o único equipo galego de Segunda RFEF que se negou a asinar o contrato de cesión de dereitos audioviduales coa Televisión de Galicia (TVG).

Esta circunstancia provocou que o club granate este domingo, na primeira xornada de liga en Pasarón fronte ao Real Valladolid Promesas, negase a entrada ao estadio das cámaras da canle autonómica, nin para rentransmitir o encontro nin tan sequera para captar imaxes para o resumo do partido.

"Non lles podemos ofrecer as imaxes do Pontevedra-Valladolid. O Pontevedra non asinou o mesmo contrato que o resto de equipos de esta categoría e tampouco deixou entrar ás cámaras da Televisión de Galicia para ofrecer o resumo", xustificou en directo durante o popular programa En Xogo da TVG uno dos seus presentadores, Gustavo Varela.

Compostela, Coruxo, Bergantiños e RC Deportivo Fabril si chegaron a un acordo para ceder os seus dereitos.

O club granate tensa así a corda en busca dun mellor acordo de retransmisión, tras moitos anos colaborando coa TVG.

Neste sentido tirando dos datos presentados nas últimas Xunta de Accionistas, para fixar unha referencia da actual negociación, o Pontevedra recibiu na campaña 21-22 tamén en Segunda RFEF un total de 75.000 euros pola cesión dos seus dereitos televisivos á canle autonómica, mentres que en cursos anteriores na antiga Segunda B a cifra era de 65.000 euros anuais.