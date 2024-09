Dorado e Lamas, na Clase B, e Viloria na A, gañadores do Rallymix de Portas

Francisco Dorado e Andrea Lamas, aos mandos do Volkswagen Polo R5, e Antonio Viloria no Yacarcross, foron os vencedores da clase B e A do Rallymix de Portas, quinta proba puntuable para o Campionato Xunta de Galicia da modalidade.

Dorado e Lamas, que ademáis foron os primeiros dentro da clasificación conxunta da proba e primeiros da Copa Pirelli 4x4, foron os grandes dominadores da fin de semana logo dos problemas mecánicos sufridos durante as mangas do sábado por Alfonso 'Pisko' Ventín.

O equipo do Volkswagen Polo R5 aventaxou en 38,7 segundos ao que finalmente sería segundo clasificado, o berciano Antonio Viloria, no Yacarcross. Viloria fíxose ademáis coa victoria na clase A.

O terceiro posto da clasificación xeral da proba e segundo dentro da clase A foi para Alejandro Fariña, no KinCar, mentres que o cuarto lugar e terceiro nesta clase foi para Alexis Vieitez, que participou nun LifeLive.

Completaron os cinco primeiros clasificados Celestino e Jorge Iglesias, que se fixeron ademáis co segundo chanzo do podio dentro da clase B. Completaron os tres primeiros postos desta clase José Antonio Otero e Christopher Telmo no Skoda Fabia R5.

Dentro da Copa MRF para carcross, o primeiro posto foi para Ismael Neira, seguido de Adrián Andrés e de Victor Manuel Fernández.

Jesús e Manuel Sánchez foron os primeiros clasificados da Copa Pirelli Dianteira, e a continuación situáronse Rubén Vázquez e Sandra Amaro e Marcos Lista e Martín Fariña.

Por último, dentro da Copa Escuderías, o primeiro posto foi para Carlos Maquieira e José Manuel Angustia, seguidos de Fran Abalo e Manuel Raido e Juan Manuel Cagiao e Iván Bergondo.