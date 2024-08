Jéssica Bouzas non pode coa intratable Pegula e despídese do US Open en terceira rolda

A aventura estadounidense de Jéssica Bouzas chegou ao seu fin este sábado. A tenista de Vilagarcía despediuse do US Open en terceira rolda tras caer por 6-3 e 6-3 ante unha intratable Jessica Pegula, unha das rivais máis en forma do circuíto e sexta cabeza de serie do torneo tras conquistar o título no WTA 1000 de Toronto e ser subcampioa en Cincinnati.

A pesar da dificultade do enfrontamento, Bouzas saíu a por todas e tentou aguantar como puido o ritmo marcado por Pegula, que crebou o saque para poñerse 4-3 e sentenciar a primeira manga en 6-3.

Urxía unha reacción por parte da de Vilagarcía, pero esborrallouse por completo, superada polo xogo e o servizo da xogadora de Buffalo, que rompía de novo para poñer o 3-0 no segundo set (parcial de 7-0). Jéssica Bouzas repúxose e logrou romper o servizo do seu rival para tentar meterse no partido (3-3), pero Pegula volveu a non perdoar, recuperou a vantaxe aproveitando os pequenos erros da galega e pechar o triunfo con outro 6-3 que lle permiten avanzar á seguinte rolda do US Open.

A pesar da derrota, Bouzas, que comezou a competición no posto 74, finaliza entre as 60 primeiras (posto 59) e convértese na segunda española na clasificación por detrás de Paula Badosa (posto 23). Ademais, a de Vilagarcía, tras alcanzar a terceira rolda, embólsase un total de 355.000 dólares. Destes, 140.000 asegurounos ao chegar á segunda rolda e, tras vencer á británica Katie Boulter, sumou outros 215.000 dólares.