O atraso nunhas obras obriga a cancelar, por segunda vez, o XIII Tríatlon Concello de Vilagarcía

Ao XIII Tríatlon Concello de Vilagarcía botáronlle o gafe esta tempada.

O evento deportivo, Campionato Xunta de Galicia por Equipos Contrarreloxo, acaba de ser aprazado por segunda vez este ano debido ao atraso nas obras de saneamento que Augas de Galicia está a executar nun tramo da Avenida Valle-Inclán, pola que debía pasar o sector ciclista.

O tríatlon foi cancelado o pasado mes de maio ante as intensas choivas que non garantían a seguridade dos deportistas, e a situación repítese agora ante a falta de tempo para buscar unha alternativa ao percorrido no que se debía competir o vindeiro domingo 1 de setembro.

A decisión tomárona a Fundación de Deportes do Concello de Vilagarcía e a dirección técnica e de seguridade do XIII Tríatlon Concello de Vilagarcía, tras estudar posibles trazados alternativos.

A organización traballa agora coa intención de que finalmente o evento deportivo poida celebrarse nunha nova data, o domingo 29 de setembro.