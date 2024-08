Convocadas 25 becas de formación para personal técnico deportivo valoradas en 2.000 euros

A Deputación de Pontevedra convoca 25 bolsas de formación para que persoal técnico das entidades locais da provincia poidan realizar o Curso de Competencias de Dixitalización, Innovación e Tecnoloxía no Ecosistema do Deporte, titulación propia da Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

O obxectivo que busca o goberno provincial é mellorar as súas capacidades nestas tres temáticas, así como en habilidades, cultura e estratexia de xestión de proxectos.

A convocatoria destas axudas é en colaboración coa Asociación do Deporte Español (ADESP), a entidade designada polo Goberno de España para impulsar a transformación tecnolóxica do sistema deportivo.

Cada bolsa está valorada en 2.000 euros, e dará dereito á realización gratuíta do curso, que consta dun itinerario deseñado para que as persoas participantes obteñan as nocións básicas da transformación dixital. A través del poderán afondar, con orientación e mentorías, en coñecementos máis complexos como o big data, a ciberseguridade, as ferramentas tecnolóxicas, a cultura dixital ou as metodoloxías de innovación, entre outros.

As persoas que se poderán beneficiar destas axudas deben ser técnicas e técnicos de deportes das administracións locais da provincia de Pontevedra. Á hora de valorar as solicitudes, a Deputación terá en conta a experiencia laboral como técnico deportivo ou similar en administración local, o número de habitantes da provincia ou do concello onde se atope traballando no momento da solicitude, as instalacións deportivas coas que conta dita administración e o seu tipo de relación contractual ou estatutaria. Poderanse presentar as solicitudes ata o 6 de setembro.