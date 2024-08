O Marín Peixegalego renova o pontevedrés Álvaro Filgueira

O Marín Peixegalego vén de anunciar a renovación do xogador pontevedrés Alvaro Filgueira, que leva defendendo as cores do equipo desde hai catro temporadas.

Desde o club indican que o á pívot destaca por ser un xogador atlético, capaz de xogar por enriba do aro e que "sen dúbida aportará moito na pintura".

Con Filgueira, Kevin Van Wijk e Dramell Hogan renovados, o Peixegalego traballa na posible chegada dun reforzo interior.

CATEGORÍAS INFERIORES

Destacan desde o club que calquer persoa que esté interesada en practicar baloncesto pode contactar co Peixegalego a través do mail cantera@peixegalego.com ou a través das redes sociais.

Os horarios provisionais e por categorías son os seguintes: