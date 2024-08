Jéssica Bouzas disputará a primeira rolda do US Open fronte á croata Petra Martic

A organización do US Open desvelou esta semana o sorteo de emparellamentos que optarán ao último grand slam da tempada.

Con el concluirá a xira américana da tenista arousá Jéssica Bouzas, emparellada con Petra Martic. A croata de 33 anos suma na súa carreira tres títulos WTA, o 125 de Chicago do ano 2018, e os 250 de Istambul do 2019 e Lausana do 2022.

En caso de superala, Bouzas enfrontarase coa gañadora do duelo entre a británica Katie Boulter, número 32 do ranking WTA, e Aliaksandra Sasnovich, xogadora clasificada na previa.

Entre as xogadoras destacadas do cadro de Jéssica atópanse a estadounidense Danielle Collins, número 11 do mundo; la rusa Diana Shnaider, número 18 do ranking WTA; ou a española Cristina Bucsa.