Cristian Fernández, bronce no Mundial de Acuatlón

O acuatlón do Campionato Multideportivo Mundial celebrado en Townsville ten sabor español: Kevin Tarek Viñuela quedou co título e o poiense Cristian Fernández fíxose co terceiro posto.

A carreira constou de 2.5 quilómetros a pé, 1 quilómetro de natación e 2.5 quilómetros pedestres. No primeiro tramo a pé non houbo separación entre os líderes, co australiano Luke Bate liderando o ingreso na T1 e con Cristian, defensor do título, e Viñuela, aguantando ben o ritmo.

Na zona de natación os españois superaron ao resto de participantes en 20 segundos, co checo pisando os talóns e Viñuela sendo o mellor español no paso pola T2.

Bate púxose as pilas nos 2.5 quilómetros finais e pasou por encima do deportista poiense, mentres que Viñuela mantívose na cabeza ata cruzar a liña de meta nun tempo de 28 minutos e 19 segundos. O australiano chegou tan só tres segundos despois, mentres que Cristian completou a proba 19 segundos máis tarde, asegurando o terceiro posto.

Ao finalizar a proba, Cristian Fernández expresou a súa satisfacción polo resultado e destacou que "Kevin foi o mellor. Gústame o formato porque nunca fixera un acuatlón así"