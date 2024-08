O Pontevedra xogará un partido de homenaxe a Yuri de Souza contra a Ponferradina

Yuri de Souza, no partido de homenaxe a Charles no Estadio Municipal de Pasarón © Mónica Patxot

A Sociedad Deportiva Ponferradina convidou ao Pontevedra Club de Fútbol a render homenaxe a Yuri de Souza, toda unha lenda do club berciano que esta tempada colgou definitivamente as botas.

Será nun partido de homenaxe que se xogará o mércores 18 de setembro en El Toralín, segundo confirmou este xoves o presidente da Ponferradina, José Fernández Nieto, nunha roda coinjunta co xa ex-futbolista brasileiro, que pasa a formar parte da secretaría técnica da entidade.

"Vamos a hacer un partido de homenaje a Yuri. Será el 18 de septiembre a las 20:00 horas ante el Pontevedra, el club en el que empezó en España", explicou Fernández Nieto.

Mediranse desta forma o primeiro club español no que xogou Yuri, o granate, e o seu último equipo, unha Ponferradina na que militou ao longo de 15 tempadas, muhcas delas na Segunda División.

Yuri defendeu as cores do Pontevedra durante tres tempadas (05-06, 06-07 e 08-09), unha etapa na que anotou 58 goles compartindo unha estrañada e lembrada dianteira co seu irmán Igor e o seu curmán Charles Dias.